В Башкирии спасли женщину, которую хотел утопить муж

Горожанка позвонила участковому и сообщила, что 46-летний сожитель жестоко избил её, а после набрал ванну, чтобы утопить. Правоохранители сразу выехали на место происшествия. Оказалось, мужчина был пьян. При задержании он проявил агрессию и в сторону полицейских – бросался на них и нецензурно выражался. Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим.