В Башкирии спасли женщину, которую хотел утопить муж

В Мелеузе участковый полицейский спас жизнь местной жительницы. Женщину хотел убить муж.
Горожанка позвонила участковому и сообщила, что 46-летний сожитель жестоко избил её, а после набрал ванну, чтобы утопить. Правоохранители сразу выехали на место происшествия. Оказалось, мужчина был пьян. При задержании он проявил агрессию и в сторону полицейских – бросался на них и нецензурно выражался. Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим.
По итогу суд признал дебошира виновным сразу по трем статьям: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, применения насилия в отношении представителей власти, а также оскорбление представителей власти. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Помимо прочего, мужчине придется выплатить компенсацию всем трём пострадавшим правоохранителям.