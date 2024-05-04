В Уфе проводили очередную группу бойцов в зону СВО после краткосрочного отпуска

В Уфе проводили очередную группу военнослужащих в зону спецоперации. Бойцы возвращались домой на время краткосрочного отпуска. Церемония отправки традиционно состоялась на площади возле «Уфа-Арены». Родственники и друзья проводили своих защитников не с пустыми руками. С собой военнослужащие увезли письма и домашние угощения.