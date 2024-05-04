В Уфе стартовал турнир по волейболу, посвящённый Дню Победы

В Уфе стартовал ежегодный Международный турнир по волейболу среди юношей и девушек. Он приурочен к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 23 команды из 13 городов будут выявлять сильнейших на протяжении пяти дней.
Сразу 23 команды собрались в Уфе на ежегодном турнире по волейболу, который в этом году получил статус международного. В столицу республики приехали спортсмены из Казахстана. Бороться за победу с ними будут также представители Москвы, Оренбурга, Пензы, Соль-Илецка, Саратова, Набережных Челнов и даже Якутска.
В Уфу впервые приехали и волейболисты из Донецкой Народной Республики. Старший тренер Ольга Ахлестина привезла на соревнования по одной команде юношей и девушек. Коллективы экспериментальные, потому что в команде объединены ребята из разных областей, для кого-то это и вовсе дебют на таких соревнованиях.
Юношеская команда «Спартак» из ДНР уступила в двух матчах командам из Туймазов и Пензы. А девушки из ДНР после поражения от коллектива из Петропавловска в трёх сетах разобрались с уфимками 3:0. В турнире принимает участие несколько команд из нашей республики — из Уфы, Туймазов и Кумертау.
Соревнования проходят сразу на трёх площадках нашей столицы. Победители будут выявлены в финальных играх в воскресенье.