В Уфе стартовал турнир по волейболу, посвящённый Дню Победы

В Уфе стартовал ежегодный Международный турнир по волейболу среди юношей и девушек. Он приурочен к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 23 команды из 13 городов будут выявлять сильнейших на протяжении пяти дней.

Сразу 23 команды собрались в Уфе на ежегодном турнире по волейболу, который в этом году получил статус международного. В столицу республики приехали спортсмены из Казахстана. Бороться за победу с ними будут также представители Москвы, Оренбурга, Пензы, Соль-Илецка, Саратова, Набережных Челнов и даже Якутска.

Турнир связывает наших будущих спортсменов и общение, патриотическое воспитание молодого поколения, которое растет. Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района города Уфы

В Уфу впервые приехали и волейболисты из Донецкой Народной Республики. Старший тренер Ольга Ахлестина привезла на соревнования по одной команде юношей и девушек. Коллективы экспериментальные, потому что в команде объединены ребята из разных областей, для кого-то это и вовсе дебют на таких соревнованиях.

Очень организаторы внимательно отнеслись, не отпускают нас, показывают: сегодня экскурсия, завтра помимо игровой программы образовательно-развлекательная, сегодня были на возложении цветов. Ольга Ахлестина, старший тренер команды УОР донецкой народной республики

Юношеская команда «Спартак» из ДНР уступила в двух матчах командам из Туймазов и Пензы. А девушки из ДНР после поражения от коллектива из Петропавловска в трёх сетах разобрались с уфимками 3:0. В турнире принимает участие несколько команд из нашей республики — из Уфы, Туймазов и Кумертау.

Достаточно хорошая по ростовым данным команда Москвы СШ 34, основное мое внимание и основные надежды, что именно они могут выиграть этот турнир. Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан