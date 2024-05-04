В Башкирии прошёл турнир по пятиборью памяти Руслана Холбана

В Нефтекамске прошел Всероссийский турнир по современному пятиборью памяти капитана ФСБ Руслана Холбана. Его участниками стали более 50 юных спортсменов со всей страны. Приехала и команда из Белоруссии. Юноши и девушки соревновались в таких видах спорта, как плавание, фехтование, бег и стрельба.

Причем последние два вида были совмещенные. У юношей на дистанции более 3,5 км было 4 огневых рубежа. В силу того, что в соревнованиях участвовали спортсмены возрастной категории «Кадеты А», то, в отличие от стандартного пятиборья, в соревнования не был включен конкур.