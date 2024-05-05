Четыре человека из Башкирии погибли в ДТП в соседнем регионе

В Оренбургской области произошла страшная смертельная авария. Об этом рассказали в МЧС региона.

4 мая на трассе М-5 при подъезде к городу Орск столкнулись фура и «Ниссан Икс-Трейл». В иномарке находились две семьи, которые предположительно проживали в Салавате.

В аварии погибли 31-летний отец первого семейства, его 30-летняя жена и их 9-летняя дочка; а также 36-летняя женщина из второй семьи – её 36-летний супруг и 9-летняя дочка госпитализированы в больницу Магнитогорска в тяжёлом состоянии.