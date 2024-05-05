Волонтёры Уфе сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков

Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков.

Фото №1 - Волонтёры Уфе сообщили о сложностях в поисках пропавших подростков

Напомним, добровольцы занимаются поисками двух мальчиков – Дамира Адигамова и Павла Паличева. Они отправились на прогулку к реке 30 марта, но до сих пор их судьба неизвестна.

4 мая был проведен осмотр береговой линии и близлежащей лесополосы. Добровольцы отработали 16 км пешими группами, 4 км – кинологическим расчётом, 6 км – с помощью БПЛА.

Было обнаружено большое количество следов присутствия животных, однако, никаких следов недавнего присутствия людей. Местность в некоторых местах заболочена, поэтому поиск осложнялся.

волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас»

Результат поиска отрицательный. Дети до сих пор не найдены.

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