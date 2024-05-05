В Башкирии подростка ранили лезвием

Местному 17-летнему жителю пожаловался 12-летний братишка, который сообщил, что его задирают старшие ребята. Подросток позвал друзей и пошёл мстить за брата. Произошла потасовка.

Вскоре молодой человек выяснил, что компания задир пристаёт и к прохожим. Один из них – 16-летний подросток – угрожал людям лезвием. Между компаниями вновь произошла потасовка, во время которой 17-летнего парня ударили острым предметом в грудь.