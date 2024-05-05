В Башкирии два человека отравились продуктами горения

На место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 7 единиц техники. Огнём охватило три жилых дома, гараж, хозяйственную постройку, баню. Возгорание уничтожило 2 мотоблока и 3 мотоцикла. Пожарным удалось вытащить из огня 2 пропановых и 1 кислородный баллоны. Локализовать пожар получилось лишь через полтора часа после сообщения о пожаре.