Коллапс на трассе Р-240 и проблема большегрузов: как решаются дорожные вопросы в Башкирии

Это произошло в день, когда многие жители Уфы возвращаются домой с продолжительных каникул перед началом рабочей недели. Я разбирался с этим вопросом. Оказывается, в это время решили проводить ремонтные работы. Хочу понять, почему так получилось и что нужно сделать, чтобы такого безобразия больше не было. Эту пробку вы создали все вместе своими несогласованными действиями. Люди простояли в этой пробке минимум два часа. Когда я обо всем этом узнал, то сразу вмешался в ситуацию. Иначе пробка была бы до 23:00 и растянулась бы до Стерлитамака. Прошу наказать всех ответственных за возникновение этой ситуации. И доложить мне о принятых мерах.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан