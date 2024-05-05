Коллапс на трассе Р-240 и проблема большегрузов: как решаются дорожные вопросы в Башкирии

Неделя выдалась короткой – всего два рабочих дня. Люди отмечали первомайские праздники. Впрочем, по завершении не обошлось, что называется, без ложки дегтя. Те кто, возвращался в Уфу по дороге Р-240, застряли в многокилометровых пробках из-за ремонта. Как оказалось, виной всему нарушение в сроках проводимых работ, допущенных подрядчиком. Радий Хабиров на неделе резко раскритиковал ответственных за ситуацию чиновников, поручив наказать виновных. Итог: работы будут проводить с учетом утвержденного графика и часов пик.
Эта критика в адрес регионального Минтранса. Жёсткое замечание от Радия Хабирова получил и глава администрации Уфимского района. Поводом стала многокилометровая пробка, которая образовалась 1 мая на въезде в Уфу со стороны Стерлитамака. Основная причина – дорожные работы. Возвращавшимся после долгих выходных горожанам пришлось не один час простоять в пробке.
Глава Башкортостана указал на несогласованность работы между Минтрансом региона, руководством Уфимского района и Центром управления республикой. По графику подрядчик должен был остановить работы 1 мая до полудня. После этой ситуации на «Трансчасе» приняли решение: подрядная организация будет работать строго по времени с учётом часа пик.
Асфальтирование 10-километрового участка трассы Р-240 будет проводиться примерно до 20 мая. После того, как дорожники приведут в порядок одну сторону проезжей части, ведущей в город, они приступят к ремонту противоположной стороны.
Произошедший дорожный коллапс показал необходимость более тесного взаимодействия всех заинтересованных лиц. Этот вопрос в воскресенье обсудили на совещании в ситуационном центре. Сейчас специалисты в режиме реального времени мониторят обстановку на дорогах. Для эффективной работы там намерены наладить более тесные контакты с подрядными организациями, занимающимися ремонтом различных участков.
Доложили главе республики на «Трансчасе» и о ситуации с разрушенной большегрузами дорогой в Салаватском районе. Тему карьера в Мурсалимкино руководитель региона поднимал еще 26 апреля на оперативном совещании. Радий Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. Деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам, по предварительным данным, на сумму более 1 миллиарда рублей.
По договорённости с Минтрансом республики компания «Шахтинский карьер», которая ведет добычу щебня в Мурсалимкино, уже выделила «Башкиравтодору» 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. В дальнейшем недропользователь планирует заключить соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог.