Бойцы ремроты полка «Башкортостан» рассказали о своей работе в зоне СВО

Восстановлением разбитой техники в зоне спецоперации занимается ремонтная рота мотострелкового полка «Башкортостан». В полевых условиях они возвращают к жизни машины любой сложности. При этом многие из бойцов на гражданке не были знакомы автоделом.

Бойцы ремонтной роты мотострелкового полка «Башкортостан» на праздники готовят «мангалы». Но не обычные, а противодронные. Именно так называются самодельные решетчатые экраны для защиты бронемашины. Теперь же ее устанавливают на всю технику. «Мангал» – самый частый заказ сослуживцев, говорит боец с позывным «Газ», ведь они обеспечивают последнюю защиту, прикрывающую головы наших ребят в прямом смысле слова.

Противодронные, от снарядов. Не доходя до кабины, они взрываются издалека. Техника остаётся целой и невредимой. И военнослужащие остаются целыми. позывной «Газ»

Противник компенсирует снарядный голод FPV-дронами, говорят военнослужащие. Беспилотники ВСУ пытаются атаковать не только тяжелую бронетехнику, но и легковые автомобили, живую силу.

Иногда прилетает. «Птички», дроны прилетают – приходится ремонтироваться. Вот, остаток, прилёт был. позывной «Шмель»

Кузовной ремонт – это, наверное, последнее, что волнует наших бойцов. Гораздо важнее надёжность ходовки, системы управления и автоэлектрики.

Самая практичная машина здесь – это, наверное, «Урал». Он более лёгкий и по бездорожью он лучше проходит, проскакивает. У нас вот есть китайские, лёгкие джипы, багги, но слабоватые всё равно по сравнению с нашей техникой. позывной «Шмель»

Но и нашу технику приходится дорабатывать, модернизировать. Максимально защищать уязвимую часть автомашины.

Условия погоды, тут же не по асфальту ездим. Ту залез, там залез, тут ветка попала, дрон прилетел, осколок где-то, перебивает, бывает – всё это приходится восстанавливать. Вот пучок проводов оторвало, и мы ее прячем уже более тщательно. позывной «Электрик»