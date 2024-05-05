Бойцы ремроты полка «Башкортостан» рассказали о своей работе в зоне СВО

Восстановлением разбитой техники в зоне спецоперации занимается ремонтная рота мотострелкового полка «Башкортостан». В полевых условиях они возвращают к жизни машины любой сложности. При этом многие из бойцов на гражданке не были знакомы автоделом.
Бойцы ремонтной роты мотострелкового полка «Башкортостан» на праздники готовят «мангалы». Но не обычные, а противодронные. Именно так называются самодельные решетчатые экраны для защиты бронемашины. Теперь же ее устанавливают на всю технику. «Мангал» – самый частый заказ сослуживцев, говорит боец с позывным «Газ», ведь они обеспечивают последнюю защиту, прикрывающую головы наших ребят в прямом смысле слова.
Противник компенсирует снарядный голод FPV-дронами, говорят военнослужащие. Беспилотники ВСУ пытаются атаковать не только тяжелую бронетехнику, но и легковые автомобили, живую силу.
Кузовной ремонт – это, наверное, последнее, что волнует наших бойцов. Гораздо важнее надёжность ходовки, системы управления и автоэлектрики.
Но и нашу технику приходится дорабатывать, модернизировать. Максимально защищать уязвимую часть автомашины.
На колеса здесь могут поставить любую технику. Работа не останавливается ни на минуту. Ведь боевую машину уже ждут на передовой. Поэтому и блиндажи строят неподалеку от постов ремонта. Не везде есть смотровые ямы, но вот ямы для укрытия, или, как их называют бойцы, «лисьи норы», есть везде и у всех.