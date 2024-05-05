Этнокомплексы и историко-культурные центры: какие туробъекты открываются в Башкирии

У подножия шихана Торатау начал работу туристический этнокомплекс. Накануне церемонию открытия в рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Объект, который расположен рядом с визит-центром геопарка, представляет собой ансамбль из шести нарядных башкирских юрт. Что внутри каждой из них и куда ещё можно выбраться с семьей на выходные?
Башкирское гостеприимство с национальным колоритом – первое, что ощущают на себе посетители геопарка «Торатау». А окунуться в быт и историю древних башкир теперь можно в этнокомплексе, который расположился у подножия шихана.
Первыми посетителями этнокомплекса стали участники проекта «Башкирское долголетие». Немало среди гостей было и обычных туристов. Среди них – юная уфимка Айсель Гареева. Вместе с семьей она любит путешествовать по Башкортостану. Поездка на Торатау стала для неё дебютной.
Этнокомплекс возле визит-центра геопарка «Торатау» состоит из шести башкирских юрт. Самая большая отдана под кафе. В остальных можно приобрести сувениры, арендовать места для ночлега или провести лекции и мастер-классы. О планах по развитию туризма предприниматели рассказали Главе Башкортостана. Газиз Сираев из Бижбуляка получил грант в рамках нацпроекта на создание водного туристического маршрута, закупил лодки, байдарки, спасательные жилеты и палатки. На первый сплав свободных мест уже не осталось.
Еще одна юрта этнокомплекса будет использоваться как историко-культурный центр для ознакомления гостей с вековыми обычаями и традициями башкирского народа. Подножье горы Торатау – не только туристическое, но и историческое место. Здесь в древности жили кочевые племена, и именно здесь формировалось башкирское войско, которое участвовало во французском походе 1812 года. Наши конники дошли до Парижа, за смелость и отвагу позже их прозвали «северными амурами».
Создаваемая инфраструктура привлекает на Торатау всё больше туристов. Их количество выросло и после открытия лестницы на вершину горы. За прошедший год визит-центр посетило 115 000 человек, проведено 140 экскурсий.
По итогам визита в этнокомплекс Радий Хабиров отметил, что на этом развитие геопарка «Торатау» не остановится.
А в Чишминском районе совсем скоро туристы смогут попасть в прошлое. 6 июля состоится открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это самый первый объект создаваемого историко-культурного комплекса, который должен стать центром притяжения для гостей со всего мира.
Здание визит-центра общей площадью 600 квадратных метров построено, остаются отделочные работы. Продолжается обустройство прилегающей территории. Уже оборудовали пешеходную тропу, которая соединит визит-центр с главной исторической достопримечательностью этой местности – мавзолеем Тура-хана. Объект, датируемый Золотоордынским периодом, по сути, и стал основополагающим фактором при выборе места строительства музейного комплекса. Это будет не только туристический, но и просветительский, общественный, научный центр, отметил Радий Хабиров. Позже здесь должны появиться СПА-отель «Кочевник», этнодеревня, центр башкирской лошади и другие объекты.
Этим летом свои двери для туристов распахнет еще один новый объект – историко-культурный парк «Салауат ере», который разместится в Салаватском районе. Территория, как ожидается, поможет вдохнуть жизнь в муниципалитет, сделав его точкой притяжения. То, что инвестиции в развитие туризма окупают себя, можно увидеть и на примере музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе, открытого два года назад. В прошлом году Башкортостан выбрали местом отдыха более 2 миллионов жителей России. Не только гости из других регионов и стран открывают для себя республику, но и у жителей региона появляется возможность взглянуть на родной край с другой стороны.