Этнокомплексы и историко-культурные центры: какие туробъекты открываются в Башкирии

Безусловно, мы делаем это в том числе для того, чтобы открыть это место для туристов. Я уже много раз говорил, к туризму мы относимся в том числе как к важной экономической составляющей, чтобы люди зарабатывали, чтобы экономика продвигалась. Мы 6 июля откроем уже визит-центр. Визит-центр, видите, сам как большой музей, 600 квадратных метров. Там будет определенная экспозиция, там будет размещен Коран Османа. И там же будет еще православная религия, которую мы объявим на Китап-байраме, пока в секрете держим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан