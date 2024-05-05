В Архангельском районе новый экопарк готовится принять первых туристов

В Башкортостане за последние два года в развитие туристической инфраструктуры было вложено почти 1,5 миллиарда рублей. Основная часть – из федерального бюджета. Об этом на неделе сообщил Радий Хабиров. Кроме того, инвесторы в отрасль вложили более 2 млрд рублей собственных средств. Появились новые туристические маршруты в Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Ишимбайском, Учалинском районах. Открываются новые места отдыха. В частности, в Архангельском районе за последние годы добавилось несколько новых баз отдыха, где туристы могут в том числе прочувствовать национальный колорит.

Мясо, картошка, лук и частичка башкирского фольклора – еще один ингредиент зур-бэлиша. Так и готовка идёт быстрее, и блюдо, уверяют солистки местного ансамбля «Гульназира», выходит вкуснее. В Архангельском районе, говорят артистки, все составляющие хорошего отдыха: вкусная еда и потрясающие виды. В красотах природы, говорят местные, даже звери находят умиротворение, что уж говорить о человеке.

Руслан шесть лет назад искал землю под дачу, ехал совершенно в другое место. Заблудился, вышел к этой поляне. Тогда здесь не был благоустроенного пруда, вокруг заросли и болотистая местность. Дачу так и не построил. Зато открыл место отдыха – экопарк «Аскын». Национальные юрты скоро примут первых туристов.

Местность идеально подошла и для разведения рыбы. Сделали пруды-копани – искусственные водоёмы, создали условия и запустили мальков янтарной и радужной форели. Хозяйство рассчитано на 10 тысяч тонн рыбы. Воды горной реки подошли для разведения. Рыбы пережили первую зимовку. Но трудностей хватает. От затеи Руслана отговаривали еще в самом начале.