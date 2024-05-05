Уфу посетили туристические четырехпалубные теплоходы

Событие, которое без преувеличения можно увидеть в Башкортостане только раз в году, – заход туристических теплоходов. Четырехпалубные круизные лайнеры могут причалить к башкирской столице только по весне, когда реки полноводны и не пошли на спад. И в этом плане Башкортостан для туристов – настоящий эксклюзив, говорят члены экипажей. Только за прошлый год по волнам Белой Уфу посетили около 4 тысяч человек. Столь высокий наплыв отмечают в последние пять лет. С чем это связано и каковы планы по развитию речного транспорта?