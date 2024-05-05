Уфу посетили туристические четырехпалубные теплоходы

Событие, которое без преувеличения можно увидеть в Башкортостане только раз в году, – заход туристических теплоходов. Четырехпалубные круизные лайнеры могут причалить к башкирской столице только по весне, когда реки полноводны и не пошли на спад. И в этом плане Башкортостан для туристов – настоящий эксклюзив, говорят члены экипажей. Только за прошлый год по волнам Белой Уфу посетили около 4 тысяч человек. Столь высокий наплыв отмечают в последние пять лет. С чем это связано и каковы планы по развитию речного транспорта?
Вот что значит с корабля на бал. Едва туристы сошли с теплохода, как тут же пускаются в пляс. Знакомство с башкирской культурой для гостей организовали прямо на причале. Впрочем, и те, кто уже был в Башкортостане, всё равно открыли для себя много нового. Всё-таки с палубы теплохода и республика выглядит совсем иначе.
Теплоход «Виссарион Белинский» – самый крупный четырехпалубник, посещающий уфимскую гавань в этом сезоне. Чуть меньше – Александр Пушкин. Остальные суда с тремя палубами – «Николай Некрасов», «Александр Бенуа» и «Михаил Кутузов». У туристов насыщенная программа.
Как говорят члены экипажа водных судов, путь к Уфе непростой. Для сравнения, если у Волги ширина судового хода – 150 метров, на Белой – в 2,5 раза меньше. Река извилистая и с крутыми поворотами. Чтобы теплоходы преодолели этот участок без происшествий, в навигации помогают местные капитаны, знающие все нюансы. Столь большой наплыв круизного транспорта на Белой можно увидеть только раз в год.
Активное включение Уфы в круизную карту началось после постройки причала на новой уфимской набережной. С тех пор каждый год башкирскую столицу посещают новые теплоходы. В прошлый сезон было 20 туристических судов, включая пассажирский круизный лайнер «Мустай Карим». Через Уфу сделать маршруты постоянными на всём протяжении навигации невозможно из-за недостаточной глубины рек.
У каждого лайнера свой график. Теплоходы заходят в Уфу на несколько часов или даже на два дня, после чего следуют дальше по маршруту. Культурную программу для них готовят не только на берегу, но и в городе, проводя экскурсии по музеям, паркам, ресторанам с местной кухней.
В общей сложности только на четырех теплоходах в республику прибыли сотни туристов. Все из разных регионов России, и для них республика стала настоящим открытием. Конечно, плавая по реке, можно увидеть далеко не все красоты, а потому многие пообещали вернуться сюда снова, чтобы узнать наш регион еще ближе.