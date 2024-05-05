Православные жители Башкирии празднуют Пасху

Радий Хабиров поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением. Руководитель региона отметил, что Башкортостан – хороший пример того, как представители разных народов, исповедующие разные религии, могут жить в мире и согласии на одной земле. Эту ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Для верующих Светлая Пасха – один из главных религиозных праздников. Завершился и строгий пост – всю ночь прихожане несли яйца и куличи для освящения.

Звон колоколов, зажженные свечи и священные песнопения верующих. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Шествие верующих навстречу чудесному воскрешению Иисуса. С него и начинается пасхальное богослужение.

Несмотря на что, что время ближе к полуночи, тысячи прихожан не собираются спать. Праздничная служба длится несколько часов. Православные пришли семьями, чтобы помолиться и вместе встретить воскресение Христа.

Пасхе предшествует семинедельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц постящимся пришлось отказаться. Самые строгие – первая и последние недели – Страстная седмица. Поэтому после разговления праздничный стол накрывают щедро. Куличи и яйца освящали во дворе собора – только после этого можно принимать непостную пищу.

По преданию, камень, которым закрыли гробницу Иисуса, по форме напоминал яйцо. Символ новой жизни. Кулич – символ тела Господнего. У пасхального хлеба тоже есть своя история. Пекари с каждым годом подходят с фантазией при выпечке главного символа праздника. Иглинские, к примеру, помимо пасхального хлеба, приготовленного по традиционной рецептуре, сделали еще и творожный продукт. Впервые добавили в линейку хлебов итальянскую ноту. Панеттоне с цедрой апельсина и вяленым виноградом – капризный, но изысканный кулич.

На полках магазинов большой выбор куличей – отличаются они и по весу, и по оформлению. Многие предпочитают выпекать самостоятельно, учатся годами работать с нежным тестом.

Главный религиозный праздник православных олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли и укрепляет веру.

Каждый год в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Это происходит на протяжении 2 тысяч лет. Спецрейсом его отправляют в храмы и церкви по всему миру. Огонь – символ Воскрешения Христа.