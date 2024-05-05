Православные жители Башкирии празднуют Пасху

Радий Хабиров поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением. Руководитель региона отметил, что Башкортостан – хороший пример того, как представители разных народов, исповедующие разные религии, могут жить в мире и согласии на одной земле. Эту ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Для верующих Светлая Пасха – один из главных религиозных праздников. Завершился и строгий пост – всю ночь прихожане несли яйца и куличи для освящения.
Звон колоколов, зажженные свечи и священные песнопения верующих. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Шествие верующих навстречу чудесному воскрешению Иисуса. С него и начинается пасхальное богослужение.
Несмотря на что, что время ближе к полуночи, тысячи прихожан не собираются спать. Праздничная служба длится несколько часов. Православные пришли семьями, чтобы помолиться и вместе встретить воскресение Христа.
Пасхе предшествует семинедельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц постящимся пришлось отказаться. Самые строгие – первая и последние недели – Страстная седмица. Поэтому после разговления праздничный стол накрывают щедро. Куличи и яйца освящали во дворе собора – только после этого можно принимать непостную пищу.
По преданию, камень, которым закрыли гробницу Иисуса, по форме напоминал яйцо. Символ новой жизни. Кулич – символ тела Господнего. У пасхального хлеба тоже есть своя история. Пекари с каждым годом подходят с фантазией при выпечке главного символа праздника. Иглинские, к примеру, помимо пасхального хлеба, приготовленного по традиционной рецептуре, сделали еще и творожный продукт. Впервые добавили в линейку хлебов итальянскую ноту. Панеттоне с цедрой апельсина и вяленым виноградом – капризный, но изысканный кулич.
На полках магазинов большой выбор куличей – отличаются они и по весу, и по оформлению. Многие предпочитают выпекать самостоятельно, учатся годами работать с нежным тестом.
Главный религиозный праздник православных олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли и укрепляет веру.
Каждый год в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Это происходит на протяжении 2 тысяч лет. Спецрейсом его отправляют в храмы и церкви по всему миру. Огонь – символ Воскрешения Христа.
Телеканал БСТ вел прямую трансляцию из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы для православных, которые не имели возможности выйти из дома. Но где бы верующий ни встретил праздник, важно помнить, что все сказанное в Пасху будет иметь силу целый год.