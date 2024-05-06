В Уфе госавтоинспекторы пресекли порядка 800 нарушений ПДД

За минувшие выходные в башкирской столице сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в двух из которых пострадали двое взрослых и один несовершеннолетний ребенок.

По данным пресс-службы госавтоинспекции Уфы, всего за указанный период уфимские автоинспекторы пресекли 780 нарушений ПДД. В их числе – несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, правил использования ремней безопасности, невыполнение требований уступить дорогу пешеходам, а также нарушение правил перевозки детей.

Кроме того, задержаны 24 водителя, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, и 10 водителей сели за руль без прав, уточнили в ведомстве.