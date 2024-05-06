Очевидцы сообщают о последствиях шквалистого ветра в Уфе

С раннего утра 6 мая в Уфе бушует шквалистый ветер. Жители города сообщают о первых последствиях урагана.

Так, на Молодежном бульваре недалеко от дома №10 ветром снесло металлическую конструкцию, а на перекрестке улиц Гоголя и Пушкина на дорогу упало дерево.

Отметим, по данным синоптиков, сегодня в башкирской столице до 20:00 будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, в дневное время порывы ветра могут достигать 20 м/с. Воздух прогреется до +8, +10 градусов.