В Башкирии волейболисты-любители посвятили турнир участникам ВОВ

Кубок «Памяти наших отцов – участников Великой Отечественной войны». Волейболисты-любители Зауралья организовали турнир. Мероприятие началось с возложения цветов к стеле погибших в годы Великой Отечественной и посадки деревьев. Затем состоялись игры.

В четвертый раз в селе Юлдыбаево собрались волейболисты башкирского Зауралья. В турнире приняли участие девять команд, которые продемонстрировали хороший уровень подготовки. Звание сильнейшей молодежной команды завоевали абзелиловцы. Представители села Старый Сибай – на втором месте. Бронза – у молодежи из Юлдыбаево.