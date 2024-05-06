В Уфе школьницы избили подругу и потребовали с нее деньги

Инцидент произошел в Нагаево. По информации из социальных сетей, четверо девочек-подростков подловили свою жертву на улице и стали ее избивать.
После этого они отобрали у нее дорогостоящий телефон и заявили, что она должна каждые сутки платить им по 500 рублей и еще 5500 рублей наличными.
Как сообщает законный представитель пострадавшей, такое поведение со стороны подростков спровоцировало то, что школьница случайно повредила телефон подружки.
Мать девочки уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением: у ребенка множественные гематомы, ссадины и синяки.
Фото: социальные сети