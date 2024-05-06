В международном диктанте по башкирскому языку приняли участие свыше 400 тысяч человек

В этом году в написании международного диктанта по башкирскому языку приняли участие более 400 тысяч человек. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Он отметил, что в качестве дикторов диктанта выступили министр культуры республики Амина Шафикова, заслуженный артист Башкирии Артур Кабиров, доктор педагогических наук, профессор, ректор Института развития образования региона Альфис Гаязов.

Общее количество площадок, организованных для написания диктанта во всем мире, составило 3018. На территории Башкирии таких площадок было 2689, в регионах страны – 283, еще 46 – за рубежом.

Диктант писали жители разных городов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Оренбургской, Саратовской, Курганской, Свердловской и Мурманской областей, а также Пермского, Алтайского, Краснодарского края и других субъектов Федерации.

Кроме того, в написании диктанта принимали участие и жители зарубежных стран: Таджикистана, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Великобритании, Казахстана, Беларуси, Турции, Ирана, Аргентины и других.

Общее количество участников по всему миру в 2024 году составило 408 399 человек.