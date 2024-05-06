В Башкирии для ветеранов войны доступна услуга бесплатных поездок на такси

Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны. По информации пресс-службы республиканского минтруда, этой услугой они могут воспользоваться 4 раза в месяц.

Для этого необходимо позвонить на горячую линию Республиканского центра соцобслуживания по номеру: 8-800-775-00-14. В течение всех праздничных дней до 12 мая включительно операторам центра можно будет дозвониться с 10:00 до 18:00, а в другие дни – с 09:00 до 18:00 часов.