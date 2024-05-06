В Уфе из-за шквалистого ветра пострадали пять автомобилей

Ну, я думаю, что этой ситуацией мы, наверное, кого-то спасли. Потому что если бы на нашем месте встала какая-нибудь другая машинка, поменьше, не такая крепкая, как «Вольво», то ее вообще, наверное, всмятку могло бы раздавить. А если бы там были люди, вообще могло быть с летальным исходом.

Светлана Веснина, пострадавшая