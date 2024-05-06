В Уфе из-за шквалистого ветра пострадали пять автомобилей

В Башкортостане действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 26 метров в секунду. По всей республике фиксируют случаи падения веток и металлоконструкций. В Уфе после обрушения строительного объекта на улице Зорге пострадала женщина. Также после падения деревьев в столице повреждены пять автомобилей. Водителей и пассажиров внутри них не было.

Мы утром спали. Жене соседка позвонила, сказала, что на нашу машину упало дерево. Посмотрели в окно, увидели, что дерево на машине. Вышли, позвонили в 112, они сообщили в полицию, из полиции нам позвонили, сказали написать заявление.

Андрей Веснин, пострадавший

Ну, я думаю, что этой ситуацией мы, наверное, кого-то спасли. Потому что если бы на нашем месте встала какая-нибудь другая машинка, поменьше, не такая крепкая, как «Вольво», то ее вообще, наверное, всмятку могло бы раздавить. А если бы там были люди, вообще могло быть с летальным исходом.

Светлана Веснина, пострадавшая

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер продержится до конца дня. Жителям республики рекомендуют избегать открытых пространств и линий электропередач, а также не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими сооружениями.

Если вас застало усиление ветра на открытом пространстве, необходимо спуститься в подземный переход или зайти в помещение, встать подальше от окон. И постоянно держать в зоне контроля своих несовершеннолетних детей.

Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
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