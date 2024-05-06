В Уфе из-за шквалистого ветра пострадали пять автомобилей

В Башкортостане действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 26 метров в секунду. По всей республике фиксируют случаи падения веток и металлоконструкций. В Уфе после обрушения строительного объекта на улице Зорге пострадала женщина. Также после падения деревьев в столице повреждены пять автомобилей. Водителей и пассажиров внутри них не было.
По прогнозам синоптиков, ураганный ветер продержится до конца дня. Жителям республики рекомендуют избегать открытых пространств и линий электропередач, а также не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими сооружениями.