ФК «Уфа» обыграл «Родину-2» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» вышел на первое место в «золотой» группе Второй лиги. Наша команда накануне встречалась со столичным коллективом «Родина-2». Уфимцы быстро повели в счёте после голов Романа Пасевича и Романа Минаева.
Следом «Родина-2» сумела один мяч отквитать. Увеличить преимущество мог тот же Пасевич, но он не реализовал одиннадцатиметровый удар. Окончательный счёт в игре установил Александр Перчёнок. 3:1 победа «Уфы».
Подопечные Евгения Харлачёва воспользовались осечкой «Новосибирска» и вышли на первое место в турнирной таблице. В следующем матче «Уфа» на выезде сыграет против московского «Велеса», игра пройдёт 11 мая.