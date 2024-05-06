ФК «Уфа» обыграл «Родину-2» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» вышел на первое место в «золотой» группе Второй лиги. Наша команда накануне встречалась со столичным коллективом «Родина-2». Уфимцы быстро повели в счёте после голов Романа Пасевича и Романа Минаева.

Следом «Родина-2» сумела один мяч отквитать. Увеличить преимущество мог тот же Пасевич, но он не реализовал одиннадцатиметровый удар. Окончательный счёт в игре установил Александр Перчёнок. 3:1 победа «Уфы».