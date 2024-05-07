В Башкирии завершился сезон Корпоративной баскетбольной лиги «Трудовые резервы»

Завершился первый сезон Корпоративной баскетбольной лиги «Трудовые резервы» Республики Башкортостан. Финальные матчи прошли в Центре спортивной подготовки им. Ульфата Мустафина. Баскетбольный турнир среди трудовых коллективов республики стартовал 30 марта, в борьбу за чемпионский кубок вступили восемь команд предприятий Башкортостана.

В течение месяца по выходным дням проходили отборочные матчи. По результатам сформировались «золотой» и «серебряный» финалы. Победителями «золотого» стал коллектив ООО «РН-Транспорт». Второе место – у АО «УАПО», на третьем – АО «Транснефть – Урал». В «серебряном» финале на первой позиции – ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», на второй – «БГМУ», тройку замкнули представители «Динамо».

Наше предприятие всегда поддерживает спорт. У нас очень много молодых спортивных сотрудников. Мы всегда рады принять участие в соревнованиях. «Трудовые резервы» помогают раскрыть потенциал наших сотрудников.

Ринат Валеев, руководитель ООО «РН-Транспорт»

Прекрасная арена, замечательный зал. Игры держали в напряжении до самого финала. Одно очко в матче за третье место, меньше десяти очков в финальном матче. Порадовались болельщики, игроки. Завершилось все прекрасной церемонией награждения.

Сергей Медведев, председатель регионального отделения ВФСО «Трудовые резервы» в Республике Башкортостан
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