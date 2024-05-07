Стали известны подробности задержания министра транспорта Башкирии

В Следственном комитете Башкирии рассказали подробности задержания министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова.
Чиновник, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», в мае 2023 года потребовал у гендиректора коммерческой организации, с которой реконструировали одну из региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы. В случае отказа высказал угрозу в создании искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.