В Уфе вдвое увеличили размер выплаты контрактникам, служащим в зоне СВО

В Уфе вдвое увеличился размер единовременной денежной выплаты лицам, подписавшим контракт с Минобороны для службы в зоне СВО. Отныне она составляет 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.
Дополнительная мера поддержки адресуется лицам, заключившим контракт с Минобороны о прохождении службы в Вооружённых силах с 1 мая по 31 августа текущего года. Деньги выплачиваются гражданам России, зарегистрированным в Уфе и обратившимся в один из военных комиссариатов, расположенных в городе. Для получения выплаты гражданин должен подать заявление в администрацию района столицы по месту жительства или пребывания.
Таким образом, уфимцы при заключении контракта получат не только 200 тысяч рублей от города, но и выплату в размере 205 тысяч из бюджета Башкортостана и 195 тысяч – от Министерства обороны России, напоминает агентство «Башинформ».