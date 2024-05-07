В Уфе вдвое увеличили размер выплаты контрактникам, служащим в зоне СВО

Дополнительная мера поддержки адресуется лицам, заключившим контракт с Минобороны о прохождении службы в Вооружённых силах с 1 мая по 31 августа текущего года. Деньги выплачиваются гражданам России, зарегистрированным в Уфе и обратившимся в один из военных комиссариатов, расположенных в городе. Для получения выплаты гражданин должен подать заявление в администрацию района столицы по месту жительства или пребывания.