Участник СВО из Башкирии получил современную инвалидную коляску

Участнику СВО из города Учалы за счет госфонда «Защитники Отечества» приобрели современную инвалидную коляску. Вадим Емельянов отважно участвовал в боевых действиях, но получил ранение и теперь не ходит. Молодой человек старается жить полноценной жизнью, и в этом ему помогает филиал госфонда в республике.

Реабилитация, лечение, установка пандуса у дома – всё под чутким вниманием социальных координаторов. Недавно молодой человек получил и водительское удостоверение. В этот раз к нему в гости приехала руководитель филиала госфонда по региону. Гульнур Кульсарина подарила ему многофункциональную коляску с электроприводом повышенной проходимости. Также бойцу вручили и медаль генерала Шаймуратова. Кроме того, воину и его семье и дальше будут помогать в решении социально-бытовых вопросов.