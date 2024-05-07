В Уфе прошел межрегиональный турнир по грэпплингу

Грэпплинг набирает популярность. Только в уфимском старте участие приняли 450 борцов от
четырех до 15 лет. График соревнований у башкирских спортсменов насыщенный.
Потому сейчас ведется активная подготовка к предстоящим стартам.
С 2010 года Ислам
Идрисов бок о бок со своими воспитанниками. Тренер в подготовке спортсменов
играет огромную роль. Ислам Лазимович – тот наставник, который живет успехами
своих борцов и ежедневно их совершенствует. А они его не подводят.
И,
конечно, с этими ребятами мы хотим поехать на первенство России. Пока что мы не
знаем, где оно будет проходить. Но и там же покажем результат. Есть такой
башкирский дух, и мы сделаем это.Ислам Идрисов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по грэпплингу
Каждый балл спортсмена
под пристальным присмотром Ислама Лазимовича.
Сюда
я пришел по пути младшего брата, он меня позвал, и мне очень нравится
заниматься у Ислама Лазимовича, он очень хороший тренер. Но он на нас, конечно,
кричит. Но это от любви, я думаю, к нам.Амирхан Давлетбаев, участник межрегиональных соревнований по грэпплингу
Межрегиональный турнир
был приурочен ко Дню Победы. Пятый год подряд в организации соревнований по
грэпплингу помогает общественная палата города Уфы и благотворительный фонд «Горожанин».
Они оказывают помощь в организации соревнований два раза в год: в преддверии
Дня Победы и новогоднего декабрьского турнира.
Мы
с партнерами и со всей нашей командой, с каждым сотрудником это проговариваем. У нас ежегодно проходит
стратегическая сессия на тему личностного развития, где мы обязательно делимся
с каждым членом команды теми мероприятиями, которые мы проходили. Мы делаем
презентацию в слайдах.Виталий Золотов, заместитель председателя общественной палаты г. Уфы, председатель совета фонда «Горожанин»
Проект
связан с очисткой системы воды для подачи питья детям в школах и детских садах. И мы не в первый
раз совместно с фондом «Горожанин» участвуем в поддержке такого рода
мероприятий.Екатерина Собинова, руководитель компании «Истоки будущего»
На уфимский старт
приехали 28 команд со всей страны. Для того чтобы попасть в тройку лучших,
необходимо было выиграть шесть боёв. Финалисты смогут принять участие в
предстоящих уфимских Евразийских играх.
Как
показывает практика, родители после того, как
одного ребенка привели в спорт, братишки, девчонки, племянники приходят,
смотрят и тоже вовлекаются. Неважно, что это будет борьба. Главное, чтобы
ребенок в целом занимался физической активностью и спортом.Арсен Зинатуллин, официальный представитель всероссийской федерации грэпплинга в Республике Башкортостан
В каждой весовой
категории было по 30 борцов. Башкирские спортсмены составили серьезную
конкуренцию. Ведь у них уже есть опыт выступлений на подобных крупных стартах.
На сегодняшний день пять спортсменов из нашей республики отобрались на
первенство Европы в Грецию и Баку.