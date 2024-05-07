В Уфе прошел межрегиональный турнир по грэпплингу

Грэпплинг набирает популярность. Только в уфимском старте участие приняли 450 борцов от четырех до 15 лет. График соревнований у башкирских спортсменов насыщенный. Потому сейчас ведется активная подготовка к предстоящим стартам.

С 2010 года Ислам Идрисов бок о бок со своими воспитанниками. Тренер в подготовке спортсменов играет огромную роль. Ислам Лазимович – тот наставник, который живет успехами своих борцов и ежедневно их совершенствует. А они его не подводят.

И, конечно, с этими ребятами мы хотим поехать на первенство России. Пока что мы не знаем, где оно будет проходить. Но и там же покажем результат. Есть такой башкирский дух, и мы сделаем это. Ислам Идрисов, старший тренер сборной Республики Башкортостан по грэпплингу

Каждый балл спортсмена под пристальным присмотром Ислама Лазимовича.

Сюда я пришел по пути младшего брата, он меня позвал, и мне очень нравится заниматься у Ислама Лазимовича, он очень хороший тренер. Но он на нас, конечно, кричит. Но это от любви, я думаю, к нам. Амирхан Давлетбаев, участник межрегиональных соревнований по грэпплингу

Межрегиональный турнир был приурочен ко Дню Победы. Пятый год подряд в организации соревнований по грэпплингу помогает общественная палата города Уфы и благотворительный фонд «Горожанин». Они оказывают помощь в организации соревнований два раза в год: в преддверии Дня Победы и новогоднего декабрьского турнира.

Мы с партнерами и со всей нашей командой, с каждым сотрудником это проговариваем. У нас ежегодно проходит стратегическая сессия на тему личностного развития, где мы обязательно делимся с каждым членом команды теми мероприятиями, которые мы проходили. Мы делаем презентацию в слайдах. Виталий Золотов, заместитель председателя общественной палаты г. Уфы, председатель совета фонда «Горожанин»

Проект связан с очисткой системы воды для подачи питья детям в школах и детских садах. И мы не в первый раз совместно с фондом «Горожанин» участвуем в поддержке такого рода мероприятий. Екатерина Собинова, руководитель компании «Истоки будущего»

На уфимский старт приехали 28 команд со всей страны. Для того чтобы попасть в тройку лучших, необходимо было выиграть шесть боёв. Финалисты смогут принять участие в предстоящих уфимских Евразийских играх.

Как показывает практика, родители после того, как одного ребенка привели в спорт, братишки, девчонки, племянники приходят, смотрят и тоже вовлекаются. Неважно, что это будет борьба. Главное, чтобы ребенок в целом занимался физической активностью и спортом. Арсен Зинатуллин, официальный представитель всероссийской федерации грэпплинга в Республике Башкортостан