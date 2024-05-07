Владимир Путин официально вступил в должность президента страны

Сегодня, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента страны Владимира Путина. В новейшей истории России эта церемония восьмая по счету и пятая для главы государства. С этого дня стартовал новый президентский срок, который продолжится до 2030 года.

Фото №1 - Владимир Путин официально вступил в должность президента страны

Положив правую руку на Конституцию Российской Федерации, Владимир Путин произнес присягу.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. 

Владимир Путин, Президент России
Фото №2 - Владимир Путин официально вступил в должность президента страны

На церемонии присутствовали члены правительства, парламента, представители Конституционного суда и общественные деятели.

Фото: федеральные СМИ 

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Пенальти