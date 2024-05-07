Владимир Путин официально вступил в должность президента страны

Сегодня, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента страны Владимира Путина. В новейшей истории России эта церемония восьмая по счету и пятая для главы государства. С этого дня стартовал новый президентский срок, который продолжится до 2030 года.
Положив правую руку на Конституцию Российской Федерации, Владимир Путин произнес присягу.
На церемонии присутствовали члены правительства, парламента, представители Конституционного суда и общественные деятели.
Фото: федеральные СМИ