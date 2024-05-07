Владимир Путин официально вступил в должность президента страны

Сегодня, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента страны Владимира Путина. В новейшей истории России эта церемония восьмая по счету и пятая для главы государства. С этого дня стартовал новый президентский срок, который продолжится до 2030 года.