В Башкирии более 2000 человек обратились в медучреждения из-за укусов клещей

От укусов клещей в Башкирии пострадали уже 2159 человек, информирует республиканское управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что зараженность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,2%, инфекционного боррелиоза – 17,2%. Таковы результаты проведенных исследований клещей.

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии напоминают о необходимости осматривать себя на наличие клещей каждый 15-20 минут во время нахождения на опасной территории.