Владимир Путин после инаугурации поблагодарил россиян за доверие

В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной, хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Уверен, мы достойно пройдем через трудный, рубежный период, станем еще сильнее.

Владимир Путин