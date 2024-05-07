Владимир Путин после инаугурации поблагодарил россиян за доверие

Владимир Путин вступил в должность Президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлёвском дворце, куда Верховный главнокомандующий прибыл на обновлённом отечественном лимузине «Аурус» в сопровождении мотокортежа. Гостями инаугурации стали более 2,5 тыс. человек.

Среди них члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, герои СВО, а также звезды спорта и эстрады. Присягу верности жителям Российской Федерации Владимир Путин дал на специальном экземпляре Конституции.

Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

Владимир Путин

Для Владимира Путина церемония инаугурации стала пятой в карьере. На прошедших выборах при рекордной явке избирателей он набрал более 87 процентов голосов россиян. Должность президента страны Путин будет занимать следующие шесть лет, до 2030 года. После церемонии инаугурации Верховный главнокомандующий обратился к гражданам страны и прежде всего он сердечно поблагодарил всех за доверие и поддержку в непростое время.

В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной, хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Уверен, мы достойно пройдем через трудный, рубежный период, станем еще сильнее.

Владимир Путин
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ