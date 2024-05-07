Владимир Путин после инаугурации поблагодарил россиян за доверие

Владимир Путин вступил в должность Президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлёвском дворце, куда Верховный главнокомандующий прибыл на обновлённом отечественном лимузине «Аурус» в сопровождении мотокортежа. Гостями инаугурации стали более 2,5 тыс. человек.
Среди них члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, герои СВО, а также звезды спорта и эстрады. Присягу верности жителям Российской Федерации Владимир Путин дал на специальном экземпляре Конституции.
Для Владимира Путина церемония инаугурации стала пятой в карьере. На прошедших выборах при рекордной явке избирателей он набрал более 87 процентов голосов россиян. Должность президента страны Путин будет занимать следующие шесть лет, до 2030 года. После церемонии инаугурации Верховный главнокомандующий обратился к гражданам страны и прежде всего он сердечно поблагодарил всех за доверие и поддержку в непростое время.