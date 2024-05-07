«В команде Хабирова не должно быть коррупционеров» – политолог

В команде Хабирова не должно быть ни коррупционеров, ни людей, совершающих криминальные поступки. Поэтому, я думаю, это закономерный момент, что сразу после ареста он был освобожден от должности. Тем более Радий Фаритович недавно прошел согласование, то есть он уже один из членов новой команды Путина. Это совершенно правильное решение, борьба с коррупцией продолжается.

Сергей Лаврентьев, политолог