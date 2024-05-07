«В команде Хабирова не должно быть коррупционеров» – политолог

Радий Хабиров подписал указ о назначении Любови Минаковой исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Документ опубликован на сайте главы республики.
Любовь Минакова занимала должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства. Ей 42 года, родилась в Магаданской области, окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Ранее сегодня стало известно о задержании сотрудниками УФСБ министра транспорта Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Глава республики Радий Хабиров подписал указ об освобождении чиновника от должности.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение освободить Клебанова от занимаемой должности, которую тот занимал с конца 2022 года, Глава Башкортостана принял сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Там подчеркнули, что Радий Хабиров в тесном взаимодействии с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки. Ранее руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам.