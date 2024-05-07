«В команде Хабирова не должно быть коррупционеров» – политолог

Радий Хабиров подписал указ о назначении Любови Минаковой исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Документ опубликован на сайте главы республики.

Любовь Минакова занимала должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства. Ей 42 года, родилась в Магаданской области, окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.

Ранее сегодня стало известно о задержании сотрудниками УФСБ министра транспорта Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Глава республики Радий Хабиров подписал указ об освобождении чиновника от должности.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение освободить Клебанова от занимаемой должности, которую тот занимал с конца 2022 года, Глава Башкортостана принял сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Там подчеркнули, что Радий Хабиров в тесном взаимодействии с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки. Ранее руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам.

В команде Хабирова не должно быть ни коррупционеров, ни людей, совершающих криминальные поступки. Поэтому, я думаю, это закономерный момент, что сразу после ареста он был освобожден от должности. Тем более Радий Фаритович недавно прошел согласование, то есть он уже один из членов новой команды Путина. Это совершенно правильное решение, борьба с коррупцией продолжается.

Сергей Лаврентьев, политолог
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