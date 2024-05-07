Для бойцов батальона Шаймуратова организовали телемост с родными

Военнослужащие смогли пообщаться со своими родными. Важный и трогательный момент для тех, кто пока по разные стороны экрана. На этот раз телемост организовали с бойцами батальона им. Шаймуратова. Такое онлайн-соединение обеспечивает Минобороны страны практически с начала проведения спецоперации.

Главное для семьи Шарифуллиных – услышать голос родного человека, убедиться, что с ним все в порядке. Сын – командир отделения сбора и эвакуации раненых. Ему приходится часто ездить по городам и вытаскивать бойцов из самого пекла.

Увидев мужа, командира боевой машины «Санчоса», вместе с боевыми товарищами, Екатерина еле сдерживала слезы. Как она признается, муж часто вне зоны доступа. Потому эти встречи такие долгожданные. Боец старается выйти на связь сразу же, как только, выполнив очередную боевую задачу, дают добро позвонить или написать.

Поддержать военнослужащих приехала и заслуженный работник образования республики. Детство Фании Казыхановны пришлось на страшные 40-е. Она помнит, как на поле боя солдат косили пули, а мирных в тылу – голод.

Если онлайн-встречи поднимают боевой дух солдат, то помощь от республики помогает сделать облегчить службу. Бойцы каждый раз отмечают, что таких огромных гумконвоев, как из Башкортостана, нигде не отправляют.