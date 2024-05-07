Учитель из Башкирии пробежал полумарафон в пользу детей с онкозаболеваниями

Учитель физкультуры и ОБЖ уфимской школы №51 Тимур Хайруллин совершил свой первый благотворительный забег «Доброе сердце». Он принял участие в Сибайском полумарафоне «Бег за добро и надежду». Это его четвертый забег в жизни, и его он посвятил детям, которые проходят лечение в Республиканском центре детской онкологии и гематологии РДКБ.

На вырученные средства Тимур подарил больнице подарки для детей. Уфимский полумарафон Тимур Хайруллин пробежал за 2 часа и 38 минут, однако цели занять призовое место не было.

РДКБ – место, где находятся самые тяжелые дети с тяжелой патологией, конечно, от помощи никогда не отказываемся. Тем более помощь не направлена на приобретение препаратов, это помощь в создании комфортных условий.

Людмила Семавина, главный врач Республиканской детской клинической больницы

В этом году у меня был «Забег обещаний», что хотим делать. Мне хотелось помочь детям с онкозаболеваниями. Считаю, что задача выполнена. Хотелось бы поблагодарить всех, кто меня поддержал, дети – это святое.

Тимур Хайруллин, участник Сибайского полумарафона
Уфимская волна
Пенальти