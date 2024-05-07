Учитель из Башкирии пробежал полумарафон в пользу детей с онкозаболеваниями

Учитель физкультуры и ОБЖ уфимской школы №51 Тимур Хайруллин совершил свой первый благотворительный забег «Доброе сердце». Он принял участие в Сибайском полумарафоне «Бег за добро и надежду». Это его четвертый забег в жизни, и его он посвятил детям, которые проходят лечение в Республиканском центре детской онкологии и гематологии РДКБ.