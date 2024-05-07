В Уфе в Доме молодёжи открылся музей мастерской звука

Более сотни теле-радиоэкспонатов собраны в единственной в Уфе мастерской звука. Катушечные магнитофоны и многое другое отреставрировано руками руководителя проекта, школьниками и студентами столицы. Ко Дню радио съемочная группа БСТ посетила музыкальный музей и познакомилась с оборудованием прошлого столетия.

Катушечный трансляционный магнитофон сейчас — весьма редкая техника. Он воспроизводит магнитные ленты, создавая атмосферу и сохраняя эффект присутствия. Такое оборудование было популярно в середине прошлого столетия.

Зайдя в мастерскую, словно оказываешься в другом мире, где нет места цифровым гаджетам. Музею звука всего 2,5 года, но за это время здесь набралось более сотни экспонатов, от маленьких до крупногабаритных.

Большую часть техники восстанавливают, ремонтируют и настраивают студенты, школьники и взрослые, которым близка музыка и способы ее записи. Ко Дню радио руководитель проекта Илья Тавлияров с друзьями восстановил и подготовил целую систему из оборудования прошлого столетия. Это 48-канальный пульт, ленточный магнитофон, а также приборы обработки и контроля звука.

Самая старая восстановленная техника датируется 50-ми годами. Именно в этот период началось широкое распространение формата магнитной записи на потребительском рынке вплоть до появления компакт-кассет в 1963-м. Но есть поклонники качественного звука, которые верны катушкам. Вероника — певица и композитор. Ею написана музыка к мультфильму «Северные амуры». Есть и записи на катушечную аппаратуру. Она как никто знает, что важно не только качество звука, но и атмосферность, которую могут создать ленточные магнитофоны.