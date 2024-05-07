Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации

Вместе победим! Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации. На прошедших выборах главы государства при рекордной явке избирателей Путин набрал более 87 процентов голосов россиян. Присягу на верность жителям страны он дал в Большом Кремлёвском дворце. За инаугурацией следили порядка 2500 приглашённых гостей, в том числе и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

На свою пятую инаугурацию в Кремле Владимир Путин приехал на обновленном российском лимузине Aurus в сопровождении мотокортежа. После чего президент преодолел 66 ступеней большой парадной лестницы под звуки оркестра, прежде чем зашёл в Георгиевский зал. Там его уже ждали приглашённые гости. Среди них члены российского правительства, главы регионов, депутаты Госдумы, герои специальной военной операции, звёзды спорта и эстрады. Присягу на верность своему народу Владимир Путин принёс, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции.

После церемонии инаугурации Президент обратился к гражданам своей страны и, прежде всего, сердечно поблагодарил всех за доверие и поддержку в непростое время.

В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной, хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации

После церемонии Радий Хабиров отметил, что Владимир Путин очень тепло относится к нашей республике. По мнению руководителя региона, это связано с тем, что жители Башкортостана поколение за поколением очень добросовестно работали, всегда были оплотом России. Экономика республики тоже развивается должным образом. И это немаловажный фактор для развития страны в непростых условиях. Также Радий Хабиров рассказал о новых задачах, которые предстоит выполнить в ближайшие годы.

Теперь мы ждём дальнейших решений. Потому что Президент, в принципе, уже обозначил контуры развития нашей страны на ближайшие шесть лет в своём Послании Федеральному Собранию. Причём с деньгами, планами мероприятий. С 2025 года запустят подавляющее большинство новых нацпроектов. Поэтому мы уже готовим заявки по ремонту детских садов, колледжей, университетов, школ, первичного медицинского звена. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За инаугурацией президента России непосредственно в Кремле следили порядка 2500 человек, среди которых и доверенные лица Владимира Путина на выборах. Один из них — учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната Айнур Гумеров. Для педагога это стало ярким событием в жизни. Он уверен: все предвыборные обещания, данные Путиным, будут исполнены.

Эмоции переполняют, это было великое событие. И можно сказать, что мне посчастливилось стать свидетелем эпохи, такой важной вехи в жизни нашей страны. Айнур Гумеров, заслуженный учитель Республики Башкортостан, доверенное лицо Владимира Путина на выборах Президента России

Сегодня Владимир Путин принёс присягу президента страны. Сказал, что он, как и прежде, будет гарантом нашей Конституции, будет отстаивать наш суверенитет. И что мы сами будем определять, как нам жить в нашей многонациональной стране. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы России

На мартовских выборах президента России наблюдатели, в том числе и международные, не выявили нарушений избирательного законодательства. И то, что при рекордной явке более 87% россиян отдали свои голоса за Владимира Путина, говорит не только о доверии народа своему национальному лидеру.

И вот такой результат выборов — это показатель очень крепкой управленческой команды. Вот если мы посмотрим, то увидим, что постоянно идёт жёсткий отсев руководителей регионов, руководителей министерств. И те, кто остаётся в команде Путина, — это действительно те, кто способен достигать результата. Они консолидированы в своём понимании будущего страны. И они работают на интересы народа и связывают своё будущее с будущим страны. Владимир Савичев, кандидат политических наук

Радий Фаритович уже давно в команде Владимира Путина. Он работал в администрации президента нашей страны, был руководителем управления внутренней политики администрации Путина. Поэтому Путин его хорошо знает и доверяет. С другой стороны, Радий Хабиров как раз является проводником идей и политики Путина. Я думаю, это очень хорошо и для нашей республики, для продвижения и развития в целом. Виль Тимербулатов, заведующий кафедрой БГМУ, доверенное лицо Владимира Путина на выборах Президента России