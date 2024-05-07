Вместе победим! Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации. На прошедших выборах главы государства при рекордной явке избирателей Путин набрал более 87 процентов голосов россиян. Присягу на верность жителям страны он дал в Большом Кремлёвском дворце. За инаугурацией следили порядка 2500 приглашённых гостей, в том числе и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
На свою пятую инаугурацию в Кремле Владимир Путин приехал на обновленном российском лимузине Aurus в сопровождении мотокортежа. После чего президент преодолел 66 ступеней большой парадной лестницы под звуки оркестра, прежде чем зашёл в Георгиевский зал. Там его уже ждали приглашённые гости. Среди них члены российского правительства, главы регионов, депутаты Госдумы, герои специальной военной операции, звёзды спорта и эстрады. Присягу на верность своему народу Владимир Путин принёс, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции.
После церемонии инаугурации Президент обратился к гражданам своей страны и, прежде всего, сердечно поблагодарил всех за доверие и поддержку в непростое время.
После церемонии Радий Хабиров отметил, что Владимир Путин очень тепло относится к нашей республике. По мнению руководителя региона, это связано с тем, что жители Башкортостана поколение за поколением очень добросовестно работали, всегда были оплотом России. Экономика республики тоже развивается должным образом. И это немаловажный фактор для развития страны в непростых условиях. Также Радий Хабиров рассказал о новых задачах, которые предстоит выполнить в ближайшие годы.
За инаугурацией президента России непосредственно в Кремле следили порядка 2500 человек, среди которых и доверенные лица Владимира Путина на выборах. Один из них — учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната Айнур Гумеров. Для педагога это стало ярким событием в жизни. Он уверен: все предвыборные обещания, данные Путиным, будут исполнены.
На мартовских выборах президента России наблюдатели, в том числе и международные, не выявили нарушений избирательного законодательства. И то, что при рекордной явке более 87% россиян отдали свои голоса за Владимира Путина, говорит не только о доверии народа своему национальному лидеру.
После завершения церемонии инаугурации прозвучал государственный гимн, а над куполом президентской резиденции в Кремле поднялся штандарт главы государства. Эту должность Владимир Путин будет занимать следующие 6 лет, до 2030 года.