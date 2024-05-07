В Уфе завершился хоккейный турнир памяти Вениамина Недошивина

Впечатления очень положительные. С тренерами со всеми общаемся, все очень рады. Родители довольны организацией турнира. Тренеры мне сейчас еще раз сказали: «Зовите нас еще обязательно, мы с удовольствием к вам приедем».

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»