В Уфе завершился хоккейный турнир памяти Вениамина Недошивина

В Уфе завершился хоккейный турнир памяти Героя Советского Союза Вениамина Недошивина. Помимо этого, мероприятие также приурочили к 79-й годовщине со дня Победы. В течение двух дней на льду шла борьба среди шести команд 2015 года рождения. Это уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард», тольяттинская «Лада», хоккейный клуб «Уфа» и челябинский «Трактор».
Хоккейный турнир в столице республики прошел в третий раз. Мероприятие для юных хоккеистов стало ежегодным. Победу праздновал челябинский «Трактор», на второй строчке расположился нижнекамский «Нефтехимик», ну а тройку лучших замкнул уфимский «Салават Юлаев». Команда из Уфы завершила финальную встречу с разницей в две шайбы.