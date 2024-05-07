В Уфе завершился хоккейный турнир памяти Вениамина Недошивина

В Уфе завершился хоккейный турнир памяти Героя Советского Союза Вениамина Недошивина. Помимо этого, мероприятие также приурочили к 79-й годовщине со дня Победы. В течение двух дней на льду шла борьба среди шести команд 2015 года рождения. Это уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард», тольяттинская «Лада», хоккейный клуб «Уфа» и челябинский «Трактор».

Мы проводим абсолютно все турниры, посвященные героям России или Советского Союза. Именно патриотическая направленность, чтобы была не просто игра, а немного оставалось патриотизма. Есть герои, которые защищали нашу страну, защищают сейчас нашу страну.

Антон Матрёнин, президент ХК «Уфа», депутат Государственного собрания Республики Башкортостан.

Хоккейный турнир в столице республики прошел в третий раз. Мероприятие для юных хоккеистов стало ежегодным. Победу праздновал челябинский «Трактор», на второй строчке расположился нижнекамский «Нефтехимик», ну а тройку лучших замкнул уфимский «Салават Юлаев». Команда из Уфы завершила финальную встречу с разницей в две шайбы.

Впечатления очень положительные. С тренерами со всеми общаемся, все очень рады. Родители довольны организацией турнира. Тренеры мне сейчас еще раз сказали: «Зовите нас еще обязательно, мы с удовольствием к вам приедем».

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»
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