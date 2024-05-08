В Уфе обвалился асфальт Зининского путепровода

Общественный народный фронт Башкирии сообщили об обвале части Зининского путепровода, который был построен в прошлом году.
Напомним, движение по путепроводу запустили в конце 2023 года. Он должен обеспечить транспортную доступность для жителей Нагаево, Зинино, Акбердино, Карамалы. Общая площадь сооружения достигла 1850 м. Путепровод обошёлся в 1 млрд рублей.
Однако на днях был обнаружен обвал на путепроводе. Народный фронт направил обращение в администрацию Уфы с призывом разобраться в причине обвала и оперативно устранить его.