В Уфе обвалился асфальт Зининского путепровода

Общественный народный фронт Башкирии сообщили об обвале части Зининского путепровода, который был построен в прошлом году.

Фото №1 - В Уфе обвалился асфальт Зининского путепровода

Напомним, движение по путепроводу запустили в конце 2023 года. Он должен обеспечить транспортную доступность для жителей Нагаево, Зинино, Акбердино, Карамалы. Общая площадь сооружения достигла 1850 м. Путепровод обошёлся в 1 млрд рублей.

Однако на днях был обнаружен обвал на путепроводе. Народный фронт направил обращение в администрацию Уфы с призывом разобраться в причине обвала и оперативно устранить его.

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