В Башкирии нетрезвая директор школы задавила женщину

В мае 2023 года женщина находилась возле припаркованного авто на обочине дороги недалеко от села Сабырово. Она распивала спиртные напитки со знакомыми. В один момент она села за руль и допустила наезд на одну из женщин, которая находилась перед машиной. Травмы оказались несовместимы с жизнью.