В Башкирии нетрезвая директор школы задавила женщину

В Зилаирском районе перед судом предстала директор местной школы. По её вине погибла женщина.
В мае 2023 года женщина находилась возле припаркованного авто на обочине дороги недалеко от села Сабырово. Она распивала спиртные напитки со знакомыми. В один момент она села за руль и допустила наезд на одну из женщин, которая находилась перед машиной. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Суд назначил виновнице ДТП наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок полтора года.