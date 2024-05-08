На телеканале БСТ 9 мая пройдет праздничный эфир ко Дню Победы

На главном телеканале республики пройдет традиционный праздничный эфир, посвященный Дню Победы. В течение всего дня зрители канала увидят официальные мероприятия, специальные выпуски новостей, а также воспоминания ветеранов республики.

Праздничный эфир стартует 9 мая в 8:00. Сразу после новостей на башкирском языке - утреннее шоу «Салям», в котором эксперты расскажут о вкладе республики в победу над фашизмом.

В 10 часов утра в прямом включении телеканал покажет процедуру возложения цветов на Советской площади и в парке Победы. Кроме этого в торжественной обстановке пройдет открытие памятника Гази Загитову, уроженцу Мишкинского района, который по одной из версий одним из первых водрузил знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. В 12:00 начнется прямая трансляция с площади Ленина в Уфе, где пройдет торжественное прохождение военнослужащих.

В 13:15 стартует дневной блок с юными ведущими телеканала «Тамыр». Гостями студии станут дети, которые расскажут о подвигах своих прадедов и прикрепят портрет ветеранов в Звезде Памяти.

В 15:00 начнется трансляция торжественного собрания и праздничного концерта в ГКЗ «Башкортостан». В 17:00 ведущие в студии обсудят с приглашенными экспертами башкирскую литературу наших дней, которая в последние годы посвящена героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В 18:55 пройдет минута молчания, а в 19:00 начнется вечерний блок. Гости студии поведают зрителям об уроженцах Башкирии, которые в годы войны за свои боевые заслуги стали генералами. Новые и неизвестные факты о вкладе Башкирии в борьбу с гитлеровской Германией - в вечернем эфире БСТ.