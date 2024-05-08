Глава Башкирии подписал закон о недопущении договорных матчей

Люди, которые имеют прямое отношение к результатам игр, не имеют права делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь касается спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и спортивных агентов. Следить за этим будут спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Новый закон даст им доступ к закрытой информации о ставках, пояснили авторы документа. Закон вступит в силу 13 мая.