В Уфе девочка получила травму головы в парке

Прокуратура Башкирии взыскала с предприятия компенсацию за травму ребёнка. 10-летняя девочка получил травму головы в парке.
Инцидент произошёл ещё в июне 2023 года в парке «Первомайский». Девочка ударилась о металлическое крепление. Оборудование передано в оперативное управление МБУ «Горзеленхоз». Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с предприятия материального ущерба и компенсации морального вреда.
Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и обязал возместить денежные средства в общей сумме свыше 53 тысяч рублей.