В Уфе девочка получила травму головы в парке

Инцидент произошёл ещё в июне 2023 года в парке «Первомайский». Девочка ударилась о металлическое крепление. Оборудование передано в оперативное управление МБУ «Горзеленхоз». Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с предприятия материального ущерба и компенсации морального вреда.