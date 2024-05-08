В Дюртюлинском районе открылся обновленный памятник воину-освободителю

Памятник воину-освободителю установили в 1980 году и, несмотря на ежегодный ремонт, он потерял свой первозданный вид. Все это побудило жителей провести ряд работ. Памятник обновили и благоустроили благодаря программе поддержки местных инициатив. Установили освещение, заменили плиты и стелу, где записаны имена всех участников Великой Отечественной.