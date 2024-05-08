В Дюртюлинском районе открылся обновленный памятник воину-освободителю

В Дюртюлинском районе, в селе Старобаишево, открылся обновлённый памятник, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие старейший житель деревни Ильдус, ветеран войны Адгам Ахмадуллин.
Памятник воину-освободителю установили в 1980 году и, несмотря на ежегодный ремонт, он потерял свой первозданный вид. Все это побудило жителей провести ряд работ. Памятник обновили и благоустроили благодаря программе поддержки местных инициатив. Установили освещение, заменили плиты и стелу, где записаны имена всех участников Великой Отечественной.
На защиту Родины Стробаишевский сельсовет отправил 470 сыновей и дочерей. Навсегда остались на чужбине 288 защитников. 182 вернулись с победой. Сегодня в живых остался один ветеран войны – Адгам Ахмадуллин.