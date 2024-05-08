Радий Хабиров провёл выездной «Час науки» на базе Евразийского НОЦ

Башкортостан продолжает оставаться в первой десятке регионов России, которые активно продвигают и развивают науку. Об этом глава республики сообщил во время выездного совещания «Час науки», которое прошло на базе Евразийского НОЦ мирового уровня. Кроме ректоров высших учебных заведений, на мероприятие также пригласили молодых учёных, аспирантов и студентов.
После осмотра выставки научных достижений Радий Хабиров отметил, что в регионе с каждым годом создается всё больше условий для эффективной работы. Благодаря выделяемым мегагрантам в кампусе открыты молодёжные и крупные научные лаборатории. По такому показателю, как поддержка аспирантов и молодых кандидатов наук, Башкортостан занимает третье место в России. Глава республики поблагодарил присутствующих за их достижения, благодаря чему регион заметен на научной карте России.