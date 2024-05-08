Радий Хабиров провёл выездной «Час науки» на базе Евразийского НОЦ

Мы в приоритет ставим развитие все-таки науки, и эти меры поддержки мы все сохраним. Более того, мы давайте сегодня пообсуждаем, если у вас будут какие-то интересные предложения, мы готовы их и дальше поддержать. Потому что все-таки мы сейчас закладываем наше будущее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан