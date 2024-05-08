Эксперты прокомментировали борьбу с коррупцией в Башкирии

Мы преодолеваем модель управления, сложившуюся в 90-х годах, когда многие считали, что если заходят в госуправление, то вправе распоряжаться деньгами как хотят. Сейчас все регламентировано и контролируемо, а те управленцы, которые не понимают, что ситуация изменилась, рискуют своей свободой и будущим. Усиление борьбы с коррупцией - общефедеральный тренд и Глава Башкирии четко давал понять, что с людьми, которые ставят свои интересы выше республики, ему не по пути.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований