Эксперты прокомментировали борьбу с коррупцией в Башкирии

На фоне новостей о задержании бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии по подозрению в получении взятки эксперты прокомментировали борьбу с коррупцией в регионе.
Глава республики последователен в своей борьбе с коррупционерами. В Башкирии реализуется множество проектов, привлекаются значительные средства, инвестиции. Поэтому с нечистыми на руку людьми просто необходимо бороться, и мы видим, что это происходит.Марат Марданов, директор центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ
Бывает, что правонарушение совершено неумышленно, из-за некомпетентности, обусловлено человеческим фактором и Радий Фаритович старается все это соизмерить. Нужно отдать должное, решения по таким вопросам наш Глава принимает объективно и справедливо, пытается разобраться в ситуации. Но когда становится ясно, что нанесен ущерб экономике, республике, то никаких оправданий тут быть не может. В случае со взяткой все однозначно.Артур Сулейманов, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
В случае, если доказан факт получения взятки или хищений, решения принимаются незамедлительно, а формальные нарушения бюрократических процедур или недостаточная доказанность откладывают кадровое решение до приговора суда. Очевидно, что в этом случае факты сомнения в его вине не вызвали, тем более что критики вокруг транспортной проблемы и состояния дорог достаточно.Арсен Шаяхметов, политолог
Радий Хабиров недавно прошел согласование и теперь он один из членов новой команды Путина, у него в команде не может быть коррупционеров и людей, связанных с криминалом. Поэтому это закономерно, что сразу после задержания человека отстранили от должности. Борьба с коррупцией идет и будет продолжена.Сергей Лаврентьев, политолог
Мы преодолеваем модель управления, сложившуюся в 90-х годах, когда многие считали, что если заходят в госуправление, то вправе распоряжаться деньгами как хотят. Сейчас все регламентировано и контролируемо, а те управленцы, которые не понимают, что ситуация изменилась, рискуют своей свободой и будущим. Усиление борьбы с коррупцией - общефедеральный тренд и Глава Башкирии четко давал понять, что с людьми, которые ставят свои интересы выше республики, ему не по пути.Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований
Назначая на ответственные должности, руководство республики предоставляет определенный кредит доверия. К сожалению, некоторые чиновники осознанно идут на правонарушения. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам. Таким образом, мы наблюдаем как на федеральном, так и на региональном уровнях тенденцию по активизации борьбы с коррупцией.Тимур Валитов, начальник Департамента дополнительного образования и инновационного развития БАГСУ при Главе РБ
Коррупционного покровительства и самого взяточничества власти республики не терпят, это уже неоднократно доказано. К тому же в ведении Клебанова находился стратегически важный сектор дорожного строительства, в котором даже производственные нарушения караются довольно строго. Что уж говорить об уголовном преступлении.Алексей Чекрыжов, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»