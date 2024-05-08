В Башкирии в водохранилище выпустили больше тонны рыбы в рамках нацпроекта

В Таналыкское водохранилище в Хайбуллинском районе выпустили больше тонны рыбы разной породы. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

В водоемы выпущено более 2 тысяч особей белого толстолобика, еще столько же белого амура и почти три тысячи мальков зеркального карпа. Для зарыбления специально выбрали растительноядные виды. Белый амур и белый толстолобик активно поедают водоросли и очищают водоем. Например, белый амур, чтобы набрать 1 кг веса, съедает порядка 80 кг водорослей.