В Уфе в парке Победы прошла юбилейная 75-я легкоатлетическая эстафета

В Уфимском парке Победы прошла юбилейная 75-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на старт вышли школьники, ветераны спорта и просто любители. В этом году за победу боролись 150 команд. Это более 2000 атлетов.
На несколько часов автолюбители уступили дорогу бегунам. Пробки сменились многотысячной толпой любителей спорта. Традиционно в преддверии великого праздника легкоатлетическая эстафета проходит по всей стране.
В этом году участники соревновались в шести забегах. Дистанция каждого из них варьировалась от 250 до 500 метров. Но традиционно самым массовым стал «Забег мира» на три километра, где участие принимали все желающие.
В «Забеге мира» участие принял 70-летний ветеран спорта Фидан Хайруллин. Он бегает уже полвека. И всё также не теряет мотивации побеждать. Очередная эстафета, и вновь золотая медаль, завоёванная ветераном спорта.
А самым взрослым участником стал 83-летний Фарит Байбурин. В своей возрастной категории он оказался на пьедестале почета. Эстафета собрала на старт и профессионалов, и дебютантов. Тех, кто только начинает свой спортивный путь, и тех, кто живет им много лет.
В забеге приняли участие и представители других видов спорта. Наряду со всеми на дистанцию вышли борцы из спортивной школы «Батыр».
75-й юбилейный и традиционный забег. Спорт объединял людей во все времена. Ежегодно ветераны войны, труда и спорта чтят память и возлагают цветы к Вечному огню в Парке Победы. Повторили традицию и сейчас.