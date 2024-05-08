В Уфе в парке Победы прошла юбилейная 75-я легкоатлетическая эстафета

Выделю я забег мира. Он традиционно у нас проводится третьим, где все желающие могут принять участие, ветераны, новички, все любители бега и просто желающие пробежать и поддержать нашу эстафету ко Дню Победы.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы