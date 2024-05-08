В Уфе в парке Победы прошла юбилейная 75-я легкоатлетическая эстафета

В Уфимском парке Победы прошла юбилейная 75-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на старт вышли школьники, ветераны спорта и просто любители. В этом году за победу боролись 150 команд. Это более 2000 атлетов.

На несколько часов автолюбители уступили дорогу бегунам. Пробки сменились многотысячной толпой любителей спорта. Традиционно в преддверии великого праздника легкоатлетическая эстафета проходит по всей стране.

Выделю я забег мира. Он традиционно у нас проводится третьим, где все желающие могут принять участие, ветераны, новички, все любители бега и просто желающие пробежать и поддержать нашу эстафету ко Дню Победы.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

В этом году участники соревновались в шести забегах. Дистанция каждого из них варьировалась от 250 до 500 метров. Но традиционно самым массовым стал «Забег мира» на три километра, где участие принимали все желающие.

У нас соревнования — это праздник, если честно. Поэтому, как тренер, как судья, всегда к ним готовишься. Даже не ради результата, а потому что это соревнования, это один из видов удовольствия.

Венер Кашаев, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва №21 по лёгкой атлетике

В «Забеге мира» участие принял 70-летний ветеран спорта Фидан Хайруллин. Он бегает уже полвека. И всё также не теряет мотивации побеждать. Очередная эстафета, и вновь золотая медаль, завоёванная ветераном спорта.

Сейчас, конечно, 70-летним выигрывать тяжело у двадцатилетних, как говорится. Мы просто пробегаем свой забег, и всё. Благодарны Богу, Аллаху.

Фидан Хайруллин, победитель 75-й легкоатлетической эстафеты
Уфимская волна

А самым взрослым участником стал 83-летний Фарит Байбурин. В своей возрастной категории он оказался на пьедестале почета. Эстафета собрала на старт и профессионалов, и дебютантов. Тех, кто только начинает свой спортивный путь, и тех, кто живет им много лет.

Для нашей школы есть традиция занимать призовые места. На этих соревнованиях большая честь выступать за мою гимназию, поэтому я всегда стремлюсь сюда попадать.

Данияр Камалиев, ученик Башкирской гимназии-интернат № 1 имени Рами Гарипова

В забеге приняли участие и представители других видов спорта. Наряду со всеми на дистанцию вышли борцы из спортивной школы «Батыр».

Я считаю, тем самым, что мы бежим, мы отдаем какую-то дань нашим ветеранам. То, что они отдавали за нас жизни.

Денис Ускомбаев, воспитанник спортивной школы «Батыр»

75-й юбилейный и традиционный забег. Спорт объединял людей во все времена. Ежегодно ветераны войны, труда и спорта чтят память и возлагают цветы к Вечному огню в Парке Победы. Повторили традицию и сейчас.

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