Волейбольный клуб «Урал» завершил сезон на 13-м месте в Суперлиге

В заключительном раунде плей-аута команда одержала четыре победы в шести матчах. Но волейболисты пока остаются в Уфе, впереди у них турне по городам Башкортостана, а также тренировочный процесс. Накануне в столице прошли товарищеские матчи между командами из системы «Урала».

Кирилл Моторыгин — один из тех волейболистов, кому нужно доказывать свою состоятельность в будущем сезоне. Он дебютировал в «Урале» в матчах плей-аута, заменив сербского доигровщика Уроша Ковачевича, и сходу понравился болельщикам. Поэтому и в тренировочном матче против команды Высшей лиги «Тархана» Кирилл старается играть на максимуме.

Посмотрим, кто в какой команде будет, кто будет играть в Суперлиге, сейчас тоже приходят несколько человек, какие позиции тоже надо закрыть, селекционная работа, мы занимаемся, ещё приезд ряда молодых игроков, перспективных. Валерий Багметов, президент ВК «Урал»

Три команды из системы «Урала» проводили товарищеские матчи друг с другом. Молодёжка «Беркуты Урала» одержала победу над коллективом Высшей лиги «Тарханом» 2:1. А команда Суперлиги победила клуб из Стерлитамака 3:0. За этим матчем наблюдали и дети, приехавшие на международный турнир по волейболу, посвящённый 79-летию победы в Великой Отечественной войне.

Отсюда знаю Бутько, он олимпийский чемпион 2012 года, и 22-й номер — Поталюк, высокий, диагональный, очень снимается. Нурали Ахылбек, участник международного турнира по волейболу

Команда из Казахстана стартовала с трёх побед, но заняла итоговое шестое место. Чуть лучше выступили в турнире представители Донецкой Народной Республики. У ребят было не так много тренировок дома, поэтому добраться до медалей не удалось.

Интересно наблюдать, понятно, что физически они превосходят всё, техника очень, скорость отличается, передачи быстрые, низкие. Дорасти нужно и технически, и физически, тренировки регулярные, было бы приятно, если бы чаще нас пригласили. Андрей Сергеев, участник международного турнира по волейболу