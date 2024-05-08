Волейбольный клуб «Урал» завершил сезон на 13-м месте в Суперлиге

В заключительном раунде плей-аута команда одержала четыре победы в шести матчах. Но волейболисты пока остаются в Уфе, впереди у них турне по городам Башкортостана, а также тренировочный процесс. Накануне в столице прошли товарищеские матчи между командами из системы «Урала».
Кирилл Моторыгин — один из тех волейболистов, кому нужно доказывать свою состоятельность в будущем сезоне. Он дебютировал в «Урале» в матчах плей-аута, заменив сербского доигровщика Уроша Ковачевича, и сходу понравился болельщикам. Поэтому и в тренировочном матче против команды Высшей лиги «Тархана» Кирилл старается играть на максимуме.
Три команды из системы «Урала» проводили товарищеские матчи друг с другом. Молодёжка «Беркуты Урала» одержала победу над коллективом Высшей лиги «Тарханом» 2:1. А команда Суперлиги победила клуб из Стерлитамака 3:0. За этим матчем наблюдали и дети, приехавшие на международный турнир по волейболу, посвящённый 79-летию победы в Великой Отечественной войне.
Команда из Казахстана стартовала с трёх побед, но заняла итоговое шестое место. Чуть лучше выступили в турнире представители Донецкой Народной Республики. У ребят было не так много тренировок дома, поэтому добраться до медалей не удалось.
Завершился товарищеский матч между «Уралом» и «Тарханом» большой совместной автограф- и фотосессией с юными волейболистами. Кроме того, гости из Казахстана и ДНР получили подарки из рук профессионалов.