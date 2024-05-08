Спортсмены из Башкирии завоевали медали в первенстве России по тайскому боксу

Башкирские спортсмены вернулись с медалями с первенства России по тайскому боксу. В этом виде спорта проходили сразу два крупных турнира. Юноши, юниоры и девушки выступали в Московской области, чемпионат среди взрослых атлетов прошел в Нижнем Новгороде.

Удары мощные и точные, и это еще тренировка не в полную силу. По приезде небольшая разминка, да и само занятие — скорее повод встретиться и обсудить итоги выступлений на первенстве и чемпионате страны по тайскому боксу.

На первенстве страны в Покровском выступили 20 представителей республики. Не сумели выступить в полную силу лидеры команды Данил Фатыхов и Максим Кудакаев. Зато уверенно свои поединки провела Салима Исангалина. Тайским боксом она занимается три года. Кстати, в 2023-м спортсменка выступала на разных турнирах, но не попадала в тройку призеров. Зато на этом первенстве стала первой и получила Кубок соревнований за лучшую технику среди атлеток до 11 лет.

Также лучшей в своей весовой категории стала Алина Мустафина. Ранее ей не было равных на всероссийском турнире «Кубок Содружества». Труднее всех на соревнованиях пришлось 10-летней Ксении Антышевой. Она впервые принимала участие в первенстве страны по тайскому боксу, хотя у спортсменки был опыт выступления в другом виде — таэквондо — и на российском, и на международном уровнях. В тайский бокс Ксения пришла год назад. В Покровском она завоевала бронзовую награду.

Леон Арутюнян выступал на чемпионате России в Нижнем Новгороде. Туда он ехал, преследуя две цели: выполнить разряд кандидата в мастера спорта и отобраться на первенство мира, которое пройдет в августе в Таиланде. И обе задачи боксер из Башкортостана выполнил.