Радий Хабиров вручил госнаграды жителям Башкирии

За заслуги перед Отечеством, ордена Дружбы народов и Салавата Юлаева, а также другие государственные награды как федерального, так и регионального значения. Накануне Великого дня Победы в Колонном зале республики состоялось торжественное вручение госнаград. Из рук главы региона их получили несколько десятков жителей Башкортостана.

В списке награждаемых более 70 человек. Слесари, пекари, учителя, врачи, строители и не только. Здесь и представители рабочих профессий, и люди, управляющие большими коллективами и предприятиями.

Накануне нашего главного праздника — Дня Победы — мы пригласили вас для вручения заслуженных государственных наград. От имени Президента России, руководства страны, всех жителей республики благодарю вас за ратные и трудовые подвиги, достойное служение Отечеству. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Церемония награждения начинается с вручения федеральных государственных наград. В первую очередь — это медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Одной из них удостоили и Рабиса Салихова, учредителя строительной компании, которая уже многие годы не просто возводит жилье для уфимцев, но и украшает своими объектами облик города.

Наградили и тех, кто радует уфимцев и жителей республики своим творческим талантом. Мастеру сцены Олегу Ханову присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Еще более 10 жителей республики теперь носят звания заслуженных работников разных отраслей. Пригласили на церемонию награждения и участников СВО. Бойцам, которые находятся в краткосрочном отпуске, Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова.

От имени всех жителей республики глава региона поблагодарил участников специальной военной операции за достойное служение Отечеству. Радий Хабиров отметил, что наши земляки проявляют на поле боя высокий профессионализм.

Среди награждаемых есть настоящие герои. Такие, как наши военные медики Айгуль Юсупова и Ильфир Самигуллин, которые самоотверженно спасают наших бойцов на поле боя, рискуя жизнью, эвакуируют их под непрерывными обстрелами.Также спас своих сослуживцев танкист Дмитрий Калачёв. Несмотря на ранение и подбитый танк, он продолжал уничтожать технику противника, помог бойцам эвакуироваться без потерь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В одном зале люди разных профессий и статусов. Но все они добросовестно делают свою работу на благо республики и страны. За что и были удостоены сегодня высоких наград. У каждого своя биография и послужной список, кто-то продолжает трудиться и после выхода на пенсию.

Не забыли и представителей духовенства. Пастору местной религиозной организации Евангелическо-Лютеранской общины города Уфы вручили Орден Дружбы народов.