Радий Хабиров заявил о продолжении финансирования молодых учёных

Вот мы с вами сейчас же вместе смотрели, чем занимаются молодежные лаборатории. Вот у людей, чтобы не возникало ощущения, что молодежная — это значит какая-то несерьезная, это уже молодые ученые, которые уже делают серьезные вещи и которые находят уже практическую реализацию. Вот мы сегодня как раз и говорили, что от науки мы ждем эффективной помощи для развития экономики, а это заключается прежде всего во внедрении. Вот это вопрос внедрения будет для нас всех сейчас самым главным. Ну и большая для нас, конечно, задача, чтобы молодежь шла в науку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан