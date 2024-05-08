Радий Хабиров заявил о продолжении финансирования молодых учёных

Инвестиции в будущее. На выездном совещании «Час науки» Глава Башкортостана отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, республика продолжит финансирование молодых учёных. Радий Хабиров встретился с ректорами вузов, аспирантами и студентами в кампусе Евразийского НОЦ мирового уровня. Руководителю региона показали достижения и новые разработки, которые не только позволят заменить зарубежные аналоги, но и превосходят их по своим показателям.
С октября прошлого года на участке Евразийского карбонового полигона в Давлекановском районе установлена первая и единственная в России эколого-климатическая станция, которая непрерывно фиксирует потоки парниковых газов в степной экосистеме путём турбулентных пульсаций.
Точность и достоверность замеров обеспечивает современное оборудование: космические, беспилотные и наземные системы, оснащённые лидарами и мультиспектральными камерами, высокоточные газоанализаторы.
До начала выездного совещания «Час науки» коллективы шести молодёжных лабораторий НОЦ и четырёх лабораторий, реализующих исследования в рамках республиканского мегагранта, презентовали итоги своей работы. Многие разработки уникальны и востребованы в разных отраслях. От нефтегазовой промышленности до сельского хозяйства и медицины.
Выездное совещание «Час науки» прошло в Евразийском НОЦ мирового уровня. Радий Хабиров отметил, что летом здесь начнется строительство основной части межвузовского студенческого кампуса. По соглашению с правительством России сдать объект планируют до конца 2025 года.
По итогам 2022 года Башкортостан занимал четвертое место в рейтинге научно-технологического развития России. А по такому показателю, как поддержка научной молодежи, то есть аспирантов и молодых кандидатов наук, республика в первой тройке регионов-лидеров.
Ещё одна большая задача — привлекать молодёжь в высшую школу и научную деятельность. Ежегодно на эти цели республика в качестве поддержки выделяет по 200 миллионов рублей. Так, благодаря мегагранту, удалось разработать литий-серный аккумулятор, который, в отличие от уже привычного литий-ионного, более дешёвый, экологически безопасней, а удельная энергия у него больше в три раза.
И таких открытий будет больше. На базе НОЦ уже работают 18 молодёжных лабораторий. А благодаря совместной работе с руководителями вузов и научных учреждений Башкортостан участвует во всех крупных научно-технологических проектах России. В том числе в «Приоритете 2030».
Финансирование и развитие научной инфраструктуры приведет к двум важным результатам: достижению научно-технологического суверенитета страны и созданию комфортных условий для работы. А новые лаборатории Евразийского НОЦ и мегагранты помогут реализовать свой потенциал молодым ученым максимально, не выезжая за пределы Башкортостана.