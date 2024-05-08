Радий Хабиров заявил о продолжении финансирования молодых учёных

Инвестиции в будущее. На выездном совещании «Час науки» Глава Башкортостана отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, республика продолжит финансирование молодых учёных. Радий Хабиров встретился с ректорами вузов, аспирантами и студентами в кампусе Евразийского НОЦ мирового уровня. Руководителю региона показали достижения и новые разработки, которые не только позволят заменить зарубежные аналоги, но и превосходят их по своим показателям.

С октября прошлого года на участке Евразийского карбонового полигона в Давлекановском районе установлена первая и единственная в России эколого-климатическая станция, которая непрерывно фиксирует потоки парниковых газов в степной экосистеме путём турбулентных пульсаций.

Точность и достоверность замеров обеспечивает современное оборудование: космические, беспилотные и наземные системы, оснащённые лидарами и мультиспектральными камерами, высокоточные газоанализаторы.

В недалёком будущем мы сможем не только компенсировать выбросы углекислого газа всей республики, но и компенсировать эмиссию других регионов России. Это даст нам огромное экономическое, социальное и, может, даже политическое преимущество в будущем.

Павел Широких, руководитель лаборатории «Мониторинг климатических изменений и углеродного баланса экосистем» УГНТУ

До начала выездного совещания «Час науки» коллективы шести молодёжных лабораторий НОЦ и четырёх лабораторий, реализующих исследования в рамках республиканского мегагранта, презентовали итоги своей работы. Многие разработки уникальны и востребованы в разных отраслях. От нефтегазовой промышленности до сельского хозяйства и медицины.

Это исследования для офтальмологии и онкохирургии. Этот чип будет встраиваться в зонд, который представили в «Мегалабе». И для исследования патологий тканей глаза и других патологий. Есть сенсоры для умного производства. Это для исследований концентрации веществ в жидкостях и газах.

Елизавета Грахова, заведующая молодёжной лабораторией «Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники» УУНИТ

Выездное совещание «Час науки» прошло в Евразийском НОЦ мирового уровня. Радий Хабиров отметил, что летом здесь начнется строительство основной части межвузовского студенческого кампуса. По соглашению с правительством России сдать объект планируют до конца 2025 года.

Это чрезвычайно амбициозная задача, чрезвычайно сложная задача. Это 120 тысяч квадратных метров, поэтому, ну, скажем так, в определенном сложном моменте мы находимся. Но мы будем строить все равно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна

По итогам 2022 года Башкортостан занимал четвертое место в рейтинге научно-технологического развития России. А по такому показателю, как поддержка научной молодежи, то есть аспирантов и молодых кандидатов наук, республика в первой тройке регионов-лидеров.

Фото №1 - Радий Хабиров заявил о продолжении финансирования молодых учёных

Это вот тоже высокий показатель, и мы сознательно вкладываемся в нашу молодежь. Ну вот, судя даже по тому, что, подчеркиваю, сегодня показали такие интересные научные исследования, уже определенные результаты, эта работа тоже, на наш взгляд, неплохо строится. И я хотел сказать, что мы эту работу будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Действительно, у молодёжи большие амбиции, большой потенциал. И в качестве поддержки вот такими проектами, как лаборатории, можно поддержать. Действительно, это серьезный стимул. Крайне мало в России регионов, где такая поддержка реализована.

Наталия Латыпова, директор управляющей компании «НОЦ Республики Башкортостан»

Ещё одна большая задача — привлекать молодёжь в высшую школу и научную деятельность. Ежегодно на эти цели республика в качестве поддержки выделяет по 200 миллионов рублей. Так, благодаря мегагранту, удалось разработать литий-серный аккумулятор, который, в отличие от уже привычного литий-ионного, более дешёвый, экологически безопасней, а удельная энергия у него больше в три раза.

Это означает, что при той же массе ваш телефон проработает в три раза дольше. Но, конечно, основное направление применения таких аккумуляторов — это электротранспорт. Наземный и особенно воздушный. Поскольку для воздушного транспорта масса имеет критическое значение.

Елена Кузьмина, заведующая лабораторией «Новые материалы для электрохимической энергетики» УФИЦ РАН

И таких открытий будет больше. На базе НОЦ уже работают 18 молодёжных лабораторий. А благодаря совместной работе с руководителями вузов и научных учреждений Башкортостан участвует во всех крупных научно-технологических проектах России. В том числе в «Приоритете 2030».

Вот мы с вами сейчас же вместе смотрели, чем занимаются молодежные лаборатории. Вот у людей, чтобы не возникало ощущения, что молодежная — это значит какая-то несерьезная, это уже молодые ученые, которые уже делают серьезные вещи и которые находят уже практическую реализацию. Вот мы сегодня как раз и говорили, что от науки мы ждем эффективной помощи для развития экономики, а это заключается прежде всего во внедрении. Вот это вопрос внедрения будет для нас всех сейчас самым главным. Ну и большая для нас, конечно, задача, чтобы молодежь шла в науку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Финансирование и развитие научной инфраструктуры приведет к двум важным результатам: достижению научно-технологического суверенитета страны и созданию комфортных условий для работы. А новые лаборатории Евразийского НОЦ и мегагранты помогут реализовать свой потенциал молодым ученым максимально, не выезжая за пределы Башкортостана.

Волна
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